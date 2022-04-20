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Maraş mutfağının yöresel lezzetleri iftar sofralarında

İhlas Haber Ajansı - Halil Ulubey - Kültür Sanat
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Maraş mutfağının yöresel lezzetleri iftar sofralarında Eli böğründe, acem pilavı, mumbar, etli ve tavuklu pilav gibi yemekler müşterilerin beğenisine sunuluyor Köklü gastronomisi ile dikkat çeken Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetleri Ramazan ayı nedeniyle iftar sofralarını süslüyor.

Maraş mutfağının yöresel lezzetleri iftar sofralarında

Eli böğründe, acem pilavı, mumbar, etli ve tavuklu pilav gibi yemekler müşterilerin beğenisine sunuluyor

KAHRAMANMARAŞ - Köklü gastronomisi ile dikkat çeken Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetleri Ramazan ayı nedeniyle iftar sofralarını süslüyor.

Dondurması, biberi, tarhanası ile birbirinden lezzetli yiyecekleri mutfağında barındıran Kahramanmaraş'ta, 11 ayın sultanı Ramazan dolu dolu geçiyor. Maraş mutfağının en önemli yiyecekleri arasında tarihten günümüze yerini koruyan yemekler iftar sofralarını şekillendirmeyi sürdürüyor.

Özellikle eli böğründe, acem pilavı, mumbar, etli ve tavuklu pilav gibi yemekler restoran ve lokantalarda hazırlanarak müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, kentin gastronomi ile kültürünü misafirlere tanıtıyor.

Kahramanmaraş'ın yüzlerce yöresel lezzetinin olduğunu söyleyen Kervancıoğlu, "Değerli misafirlerimiz geliyor. Burada misafirlerimizi ağırlıyoruz. Kentimizin yöresel mutfağını gösterip değerli tatlılarımızı ikram ediyoruz. Kahramanmaraş'ta 450 çeşit yöresel lezzetimiz var. Bugün de biz restoranımızda eli böğründe, Maraş tava, kuzu tandır gibi 20 çeşit lezzeti ile misafirlerimizi ağırlamış olduk" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Kültür Sanat

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