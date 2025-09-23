Haberler

Maral, Bingöl'de 'Bir Anadolu Şenliği'nde Konser Verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği' etkinlikleri Bingöl'de devam ediyor. Şarkıcı Maral, konserinde Filistin'e destek mesajı vererek, zulme dikkat çekti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Bir Anadolu Şenliği' etkinlikleri kapsamında şarkıcı Maral, Bingöl'de konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği'nin 4'üncü durağı, Hakkari, Tunceli ve Şırnak'ın ardından Bingöl oldu. Şarkıcı Maral, şenliklerin 4'üncü gününde Bingöl Belediyesi otopark alanında sahneye çıktı. Konsere gelen Bingöllüler, alanı doldurdu. 'Gönülden Türküler' grubu solistleri Yeşim Köksal ve Bilal Samancı ise yöreye özgü türkülerle müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

'FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Maral, Filistin bayraklı atkı takarak, "Bir yanımız bahar bahçe, bir yanımızda da acı var. Filistin'de kardeşlerimiz zulüm görüyor. Allah nasip ederse bu kavga bitene kadar, bu zulüm son bulana kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Sözümüz söz olsun" dedi.

