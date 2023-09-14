Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı. İlk tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti ve çelenklerin sunumuyla başladı. Belediye Başkanı Tancan Barcin, Türkiye'nin bağımsızlığı için mücadele etme çağrısı yaptı. Törenler, fener alayı ve sanatçı Burcu Gineş'in konseriyle devam edecek.

Balıkesir'in Manyas ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Manyas İlçesinin kurtuluş günü dolayısıyla ilk tören Cumhuriyet Meydanında ki Atatürk heykeline ilçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının çelenklerinin sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin yaptığı konuşmada "Türkiye'nin yeni yüzyılın da tıpkı geçmişte kurulan tuzaklar gibi hatta daha sinsi ve tehlikelileri kurulmaya devam etmektedir. Bizlere düşen kardeşliğimizi unutmadan birlik ve beraberliğimizi bozmadan sabır ve gayretle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda tam bağımsız bir Türkiye için mücadele etmektir."

Belediye Başkanı Tancan Barcin, kurum amirleri, gaziler İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, Türk Silahlı Kuvvetlere olan bağlılıklarını gösterdiler. Etkinlikler bu akşam fener alayı ve sanatçı Burcu Gineş'in sahne alacağı halk konseri ile devam edecek. - BALIKESİR