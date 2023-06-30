Manisalı Kadınlar Kağıt Telkari Sanatıyla Eserler Ortaya Çıkarıyor

Manisalı kadınlar kağıt telkari sanatıyla birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor

Kağıt kıvırma veya kağıt telkari olarak bilinen Quilling sanatı Manisa'da büyük ilgi görüyor

MANİSA - Kimilerine göre kağıdın icadından bu yana var olan ve dünyaya yayılma noktası Avrupa olan Quilling sanatı ile neredeyse masrafsız sanat eserleri ortaya çıkıyor. Kağıt telkari veya kağıt kıvırma olarak bilinen Quilling sanatı ile Manisalı kadınların birkaç saat içinde ortaya çıkardığı çalışmalar birer sanat eseri olarak dikkat çekiyor.

Kağıdın icadıyla birlikte Çin'de ortaya çıktığına inanılan ancak dünyaya yayılma noktası Avrupa olan Quilling sanatı Türkiye'de de hızla yayılmaya başladı. Neredeyse masrafsız sanat eserleri ortaya çıkaran sanat dalı Türkiye'de kağıt telkari veya kağıt kıvırma sanatı olarak da oldukça fazla ilgi görmeye başladı.

Manisa'da, Şehzadeler Belediyesine ait tarihi Kurşunlu Han'da Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi ve Şehzadeler Belediyesi tarafından ortak açılan Quilling kursu Manisalı kadınlardan büyük ilgi görüyor. Kağıt telkari veya kağıt kıvırma sanatı olarak bilinen Quilling sanatının farklı teknikleriyle birbirinde güzel eserler ortaya çıkarken, kursiyerler de kendilerini kısa sürede geliştirme imkanı buluyor.

Hızla yayılıyor

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi ve Şehzadeler Belediyesi'nin ortak projesinde Quilling eğitmeni olarak görev alan Serap Demirden, "Halkla bir bütünleşme oluyor, çok güzel ve faydalı kurslar var. Benim verdiğim kursun adı Quilling. Kağıt telkari olarak geçiyor. İnce kağıtlarla çalışabildiğimiz gibi bir santimetrelik kağıtlarla da çalışabiliyoruz. İdeal olanı 3 milimetrelik kağıtlardır. Tekniğine göre değişebiliyor. Bazen bir santimetrelik kağıtlarla da çalışabiliyoruz. Çok eski bir sanat, ülkemize Avrupa'dan gelmiş ve çok sevilmiş ve yayılmakta olan bir sanat. Çok güzel dekoratif hem pano hem dekoratif kaplar hem de süs eşyaları ve maketler yapıyoruz ve oldukça ilgi görüyor." dedi.

Kağıtlar tığla kıvrılıyor

Yaptıkları çalışmanın tekniğinden de bahseden Demirden, "Tekniğine göre önce Quilling tığı dediğimiz ortası hafif yarık olan bir tığımız var. Bu tığın arasına kağıdı geçirip kıvırarak başlıyoruz ve şablon kullanıyoruz. Teknikler kendi içinde çeşitleniyor. Şablon kullandıklarımız var bir de dik çalışma dediğimiz direk karton veya paspartuya yapıştırarak yaptıklarımız da var. 25 kursiyerim var. Bir buçuk iki ayda bir kurslarımız yenileniyor. Çok güzel işler ortaya çıkıyor. Hepimiz memnunuz." şeklinde konuştu.

Üç boyutlu çalışmalarda yapmam mümkün

Quilling sanatı ile yapılan çalışmalardan en sevilenlerinin başında 3 boyutlu fanus içindeki çalışmalar olduğunu kaydeden Demirden açıklamasını şöyle tamamladı: "Evinde cam fanusu olanlar getiriyor ve bunların içine 3 boyutlu Quilling çalışıyoruz. Bu çok ileri bir teknik. Çeşitli çizgi film kahramanları yapıyoruz. Özellikle çocuk odalarını süslemek için kullanılıyor. Çok daha dekoratif ve güzel görünümlü ve yapımı kolay. Mantarlarla birlikte süslüyoruz. Ayrıca maskotlar ve anahtarlıklar yapıyoruz. Çok ilgi gören çalışmalardan. Kapı süsleri de yapıyoruz. Bunlar dik çalışma oluyor. Boyutlarını kendimize göre ayarlıyoruz. Çiçekler de olabiliyor veya geometrik yuvarlak şekillerden de yapılabiliyor."

Kursların bir buçuk, iki ay gibi bir sürede tekrarlandığını sözlerine ekleyen Demirden kendilerine hobi arayan tüm kadınları kurslara katılmaya davet etti.