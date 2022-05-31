Manisalı 7 yaşındaki Karin Berra NASA'nın resim yarışmasında birinci oldu - Haberler

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın ( Nasa ), 4 ila 6 yaşındaki çocuklara yönelik düzenlediği 2022 Uluslararası Çocuk Sanat Yarışması'nın "Uzayda Yaşam ve Çalışma" kategorisinde "Genişletilmiş Dünya" adlı resmiyle birinci olan Manisalı Karin Berra Karagöz, ünlü bir ressam olup eserlerini sergilemek istiyor.

Yunusemre ilçesindeki Organize Sanayi İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Karin Berra Karagöz, resimdeki yeteneğiyle akranları arasında dikkati çekiyor. 3 yaşından bu yana çizimler yapan Karagöz, yaptığı resimlerle yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli yarışmalara katılarak dereceler elde etti.

Bu yıl da ailesinin yönlendirmesiyle NASA'nın düzenlediği yarışmaya katılan Karin Berra, "uzayda dünyaya borularla bağlı yapay fanusta yaşamı tasvir ettiği "Genişletilmiş Dünya" adlı resmiyle "Uzayda yaşam ve çalışma" kategorisinde birinci oldu.

NASA internet sitesi üzerinden yayınlanan 2022 Uluslararası Çocuk Sanat Yarışması sonuçlarıyla yaş grubunda birinci seçilen Karin Berra Karagöz, derecesiyle ailesini ve öğretmenlerini gururlandırdı.

Karin Berra Karagöz, AA muhabirine, NASA'nın açılımını bilmese de uzayla ilgili bir yarışma olduğunu düşündüğünü belirterek, "NASA'nın uzayda yaşam kategorisinde birinci oldum. Dünyaya bağlı bir tane daha dünya çizmiştim. Fanusa benziyordu, etrafını arka fonunu da uzay şeklinde çizmiştim. Fanusun içinde hayat, doğa, binalar, deniz... Bütün dünyadaki her şey... Dünya dışında bir dünya oluşturmuştum. Borularla bağlıydı dünyaya, altındaki füzelerle de gidiyordu." dedi.

"Ressam olmayı seviyorum"

Resim yapmaya 3 yaşında başladığını anlatan Karagöz, 2 yıl önce Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilince resim yapmaya daha çok zaman ayırdığını ve çalışmalarını ilerlettiğini söyledi.

Karin Berra Karagöz, elde ettiği başarıyla gururlandığını, daha çok yarışmaya katılmak istediğini dile getirerek, "Öncelikle ben zaten ressam olmayı seviyorum, resimlerimin sergilenmesini de çok isterim. Büyüyünce belki ünlü bir kişi olup resimlerimin sergilenebileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Baba Kadir Karagöz de kızının çok küçük yaşlarda çizimlere başladığını, kendisini geliştirdiğini ifade etti.

Aile olarak ona yol göstermeye çalıştıklarını, yarışmalar konusunda da teşvik ettiklerini belirten Karagöz, kızlarının hayal gücünün bazen kendilerini şaşırttığını söyledi. Karagöz, şunları kaydetti:

"Dünyadaki yaşamın bir uzantısı olarak uzayda yapay olarak oluşturulmuş bir mekan aklına gelmişti. İsmi konusunda biraz yardımcı olduk ama fikir ve dizayn kendisine ait tamamen. Hayal gücü geniş bir çocuk zaten. Sürekli hayal kurar, onları anlatmaya çalışır, hikayeleştirir, resimlerini yapmaya çalışır."

Öğretmeni Ayşe Yaşar de resme özel bir ilgisi ve yeteneği olan öğrencisinin bu başarısının kendisi için sürpriz olmadığını, devamının geleceğinden emin olduğunu dile getirdi.