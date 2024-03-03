Manisa Şifalı Otlar Festivali İkinci Kez Gerçekleştirildi

Manisa Şifalı Otlar Festivali'nin ikincisi Şehzadeleler Belediyesi Tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleştirildi.

Festival kapsamında tarihi handa kurulan stantlarda sarmaşık, kuşkonmaz, şevketibostan, ısırgan, kuzukulağı, ebegümeci, sığırdili, karabaş otu, hardal, kapurcak, karahindiba, gelincik ve iğnelik gibi yabani otlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, festivalde yaptığı konuşmada, Manisa'nın bir "şifa ve tarih şehri" olduğunu belirterek, başlattıkları festivalin gelecek yıllarda da devam edeceğini ifade etti.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da sağlıklı ve doğal beslenmenin bütün dünyada gündemde olduğunu belirterek, "Sentetik ilaçlar bir şeyi tamir ederken, öbür tarafı bozan ilaçlardır. Yan etkileri çok fazla olan ilaçlardır. Bir doktorun karşısında bunu söylemek cesaret ister ama ilaç kullanmamayı, mümkün olduğunda doğal yollarla tedavi olmayı tavsiye ederler. Ben bu yaşıma geldim, bunu öğrendim ama biraz geç öğrendim." dedi.

Festival koordinatörü Muzaffer Yurttaş ise Anadolu'da 12 bin tür şifalı bitki yetiştiğini, bu türlerden 4 bininin ise sadece Türkiye'de görülen endemik tür olduğunu aktardı.

Yurttaş, festivali geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, "Her bahar başlangıcında şifalı otlarımızı tanımak, doğadan toplayıp halkımıza öncülük etmek, çevremize ve doğamıza sahip çıkmak için gelecek yıllarda da festivallerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından stantlar ziyaret edildi.