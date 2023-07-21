Manisa Muradiye Camii'nde Mesnevi Sohbetleri

Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri olan Manisa Muradiye Camii'nde, her perşembe akşam namazı ile yatsı namazı arasında Mesnevi sohbetleri yapılıyor. Sohbetlerde Manisa İl Müftü Yardımcısı Mehmet Nurlu tarafından Mesnevi ve İrfan Tasavvuf konuları anlatılıyor. Etkinlik, ailece katılım sağlanan bir programdır ve yatsı namazı sonrası da devam etmektedir.

Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri olan Manisa Muradiye Camii'nde, her perşembe akşam namazı ile yatsı namazı arasında Mesnevi sohbetleri yapılıyor.

Muradiye Camii'nde, her Perşembe günü "Mesnevi ve İrfan Tasavvuf" sohbetleri yapılıyor. Akşam namazı sonrasında başlayan sohbet, Manisa İl Müftü Yardımcısı Mehmet Nurlu tarafından veriliyor. Ailece katılım sağlanan etkinlik, yatsı namazı sonrası da Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikir, tesbihat ve dua ile devam ediyor.

Manevi atmosferin yoğun olduğu gecede cemaat huzura doğru bir yolculuğa çıkıyor. Projeyle ilgili açıklamada bulunan Manisa İl Müftü Yardımcısı Mehmet Nurlu, "Mevlevi aşıkanesi Manisa'da bulunmakta. Mevlana'nın Mesnevisi bir aşk kitabıdır. Bir maneviyat kitabıdır. Haftalık olarak gönlümüzün, ruhumuzun manevi metafizik soluk alışverişlerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Her Perşembe diriliş gecelerini yaşayacağız. Bu mesnevi soluk alışverişlerine ihtiyacımız var. 21. asır biraz post-modern bir dönem. Bizi dünyevileşmeye doğru çekiyor. Buna karşı bir panzehir olması, dertlerimize derman olması için sizleri Muradiye Camii'ne her Perşembe akşamı bekliyoruz. Muradımıza ermek için, ki muradımız Rabbimizin rızasına ermek, onun bizden razı olmasıdır. Belki buradaki mesnevi sohbetlerimiz maziye bir gözyaşıdır. Muradiye Mimar Sinan'ın Ege'de yaptırdığı tek camiidir. Maneviyat yönüyle ve tarihe bir selam gönderme yönüyle bu sohbetleri kaçırmayınız diyoruz" şeklinde konuştu. - MANİSA