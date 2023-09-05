Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nden Engelli Vatandaşa Akülü Sandalye Hediye

Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ihtiyaç sahibi engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde yaşayan Mehmet Yalçın'ın akülü sandalye ihtiyacı olduğunu duyan Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği, duruma sessiz kalmadı. Dernek üyeleri tarafından temin edilen akülü sandalye ihtiyaç sahibi Mehmet Yalçın'a hediye edildi. Dernek olarak yarım faaliyetlerine devam edeceklerini söyleyen Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Ertekin, "Derneğimiz olarak kuruluşundan bugüne Gördes'imiz adına birçok sayısız yardımlarda bulunduk. Bugün de o yardımlardan birini yaparken dernek olarak mutluluğunu yaşıyoruz. Her bir Gördesli hemşerilerimiz için daima yanlarında olduğumuzu gururla belirtmek isterim. Engelli bir birey olmanın zorluklarını bilemeyiz ama ancak tahmin ederek var gücümüzle dernek üyelerimizin de yardımlarıyla birçok ihtiyaç sahibi olan vatandaşımıza ulaşıyoruz. Gördesliler Derneği olarak engelli vatandaşlarımız için farkındalık oluşturmak istedik. Yalçın, ailesinin sevincine yakından tanık olmak çok güzel bir duygu şahsım olarak Mehmet kardeşimizin yardım elimizi kabul ettiği için kendisine ve ailesine derneğimiz adına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Mehmet kardeşimizin sesini duymamızı sağlayan ve bağışa vesile olan okul arkadaşım İHA Muhabiri Recep Şener'e de çok teşekkür ediyorum bizleri Mehmet kardeşimizle buluşturduğu için. Kardeşimize derneğimiz adına yeni akülü arabasının hayırlı olmasını ve güzel günlerde kullanmasını dilerim" dedi. - MANİSA