Manisa'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri sona erdi - Haberler

Manisa'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri tamamlandı.

Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, hafta boyuna usta aşçılar ziyaret edilerek, unutulmaya yüz tutmuş tariflerle yemekler hazırlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, AA muhabirine, Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinin tanıtılması amacıyla kutlanan haftayı güzel etkinliklerle geçirdiklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınlarından çıkan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının haftayı kutlarken adeta rehberleri olduğunu belirten Sudak, özellikle Kırkağaç kavunu çekirdeğinden yaptıkları sübyenin büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Gelecek yılın planlamalarına da başladıklarını dile getiren Sudak, şöyle dedi:

"Önümüzdeki yıl da inşallah ilçe bazlı tüm unutulmaya yüz tutmuş yemek, tatlı, içecek ve benzeri ürünlerimizin tespit edip bunlarla ilgili organizasyonlar gerçekleştireceğiz. Ayrıca tespitlerine şimdiden başladığımız, 'Asırlık Türk Mutfağının Asırlık Ustaları' isimli bir proje ile mutfakta 50-60 yılını doldurmuş ustalarımıza vefa programları düzenleyeceğiz."