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Manisa'da Ferdi Tayfur Anısına Lokma Dağıtımı

Manisa'da Ferdi Tayfur Anısına Lokma Dağıtımı
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Manisa'da vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur için hayranları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek dua etti ve lokma dağıttı. Etkinlikte Tayfur'un sevilen şarkıları çalındı.

Manisa'da, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur için lokma dağıtıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda buluşan Ferdi Tayfur hayranları, 2 Ocak'ta yaşamını yitiren sanatçı için dua etti.

Burada kurulan stantta Tayfur'un sevilen şarkıları çalındı, lokma ikram edildi.

Şenol Özkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, cenazesine katılamadıkları için sanatçı adına böyle bir hayır etkinliği yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız Ferdi Tayfur gibi sanatçılar vefat etse de onların unutulmaması. Çünkü 7'den 70'e Ferdi Tayfur'u tanıyanlar, gençliğinde onun şarkılarıyla duygulananlar, bu şarkıları beyinlerine kazıdı. Ferdi Tayfur'un şarkılarında, sevgi, güzellik, aşk ve karşı tarafa iyi niyet var. Yeni nesil de bunu bilsin istedik. İnsanlar iş yaparken Ferdi Tayfur şarkıları fonda çalardı. Onlarla da görüştüğümde çoğu cenazesine gitmek istedi ancak mümkün olmadı. Bu yüzden böyle bir etkinlikle usta sanatçıyı analım, insanların ruhuna kazıyalım istedik."

Katılımcılardan Cemil Akkan, Tayfur'un yeri doldurulamayacak bir sanatçı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Kültür Sanat
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