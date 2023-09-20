Manisa'da Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali'nde Zara sahne aldı
Manisa'da düzenlenen Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali kapsamında şarkıcı Zara, Kula Belediyesi tarafından Yunus Emre Kent Meydanı'nda verilen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sırasında seyirciler de şarkılara eşlik etti. Etkinliğin son konserine katılan Kula Belediye Başkanvekili Nejat Gülmez, vatandaşlara ve emeği geçenlere teşekkür etti. Konser sonunda Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir ve Gülmez, Zara'ya yöresel hediyeler takdim etti.
Manisa'da "Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali" etkinlikleri kapsamında şarkıcı Zara sahne aldı.
Kula Belediyesince Yunus Emre Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde Zara, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sırasında seyirciler de parçalara eşlik etti.
Belediye Başkanvekili Nejat Gülmez, etkinliğin son konserine katılım gösteren vatandaşlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir ve Gülmez, konser sonunda Zara'ya yöresel hediyeler takdim etti.