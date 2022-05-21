Manisa'da Azerbaycan rüzgarı esti - Haberler

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Manisa'da Azerbaycan rüzgarı esti

İhlas Haber Ajansı - Sadık Cangel - Kültür Sanat
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Manisa'da Azerbaycan rüzgarı esti Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenlikleri'ne katılan Azerbaycan Halk Dansları Topluluğu 'Aysel'in üyeleri performanslarıyla göz doldurdu Manisa'da Azerbaycan halk danslarının rüzgarı esti.

Manisa'da Azerbaycan rüzgarı esti

Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenlikleri'ne katılan Azerbaycan Halk Dansları Topluluğu 'Aysel'in üyeleri performanslarıyla göz doldurdu

MANİSA - Manisa'da Azerbaycan halk danslarının rüzgarı esti. Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Çocuk Festivali'ne katılan Azerbaycan Halk Dansları Topluluğu 'Aysel'in üyeleri performanslarıyla göz doldururken başta çocuklar olmak üzere Manisalılar halk oyunlarını dikkatle izledi.

Şehzadeler Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanında düzenlediği Açık Hava Çocuk Festivali'ne katılmak üzere Manisa'ya gelen kardeş ülke Azerbaycan'ın Aysel Halk Dansları Grubu üyeleri performanslarıyla göz doldurdu.

Festival için Manisa'ya gelen Azerbaycan'ın Aysel Halk Dansları Grubu üyeleri yaptığı açılış gösterileriyle doldurdu. Çocukların ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri kardeş ülkenin halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı.

İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel - Kültür Sanat

Şehzadeler Belediyesi, Azerbaycan, Manisa, Çocuk, Kültür Sanat, Haberler

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