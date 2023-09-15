Manila'da Çin Kitaplığı Açıldı

Filipinler Ulusal Kütüphanesi'nde bulunan Çin Kitaplığı'nın açılışı yapıldı. Çin kaligrafisi etkinliğine katılan insanlar, iki ülke arasındaki kültürel anlayışın geliştirilmesini hedefleyen bu açılışa katıldı.

MANİLA, 15 Eylül (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan Filipinler Ulusal Kütüphanesi'ndeki Çin Kitaplığı'nın açılış töreni sırasında Çin kaligrafisi etkinliğine katılan insanlar, 14 Eylül 2023.

Filipinler Ulusal Kütüphanesi, Perşembe günü Çin Kitaplığı'nın açılışını yaptı. Kütüphanenin halihazırda çok çeşitli olan koleksiyonuna Çince kitapların eklenmesiyle, iki ülke arasındaki kültürel anlayışın geliştirilmesi hedefleniyor. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)