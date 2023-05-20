Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu 'Yeşilçam Şarkıları' Konseri

Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu 'Yeşilçam Şarkıları' isimli konseriyle Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Konserin sunuculuğunu üstlenen Beyza Koç, programda Türk sinemasının sevilen filmlerinin müziklerinin icra edileceğini belirterek, "Bu şarkılar dinleyicileri kimi zaman 1960'lı yılların ortalarına ve 1970'li yıllara, kimi zaman bir Türk sinemasının unutulmaz karesine götürecek. Maziyi canlandıracak, hatıralarımıza dokunacak, zamanda yolculuğa çıkacağız" dedi.

Keman, kanun, ud, klarnet, viyolonsel, gitar, akordeon, klavye ve ritmin bulunduğu orkestranın eşlik ettiği koro, şef Füsun Batum yönetiminde sahne aldı. Konser 1978 yılında Bulut Aras ve Türkan Şoray'ın rol aldığı "Sultan" isimli film müziğinin seslendirilmesiyle başladı. İki bölümden oluşan konserde koro ve solistler, "Boş Çerçeve", "Sarmaşık Gülleri", "Sevemedim Kara Gözlüm", "Mavi Boncuk", "Bahçevan" başta olmak üzere Yeşilçam'ın birbirinden güzel şarkılarını söyledi. Dinleyiciler de zaman zaman koroya eşlik ederek, unutulmaz bir nostalji gecesi yaşadı.