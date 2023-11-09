Maltepe Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'nci yıl dönümünde düzenleyeceği 'Ata'ya Saygı Zinciri'yle anacak. Küçükyalı sahilinde insan zinciri oluşturulacak ve saat 9'u 5 geçe saygı duruşu yapılacak.

Maltepe Belediyesi, Ata'ya Saygı Zinciri ile Atatürk'ü anacak

Maltepe Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'nci yıl dönümünde düzenleyeceği "Ata'ya Saygı Zinciri"yle anacak.

Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce düzenlenecek program kapsamında 10 Kasım Cuma günü saat 08.30'dan itibaren, Küçükyalı sahilde (Küçükyalı Kültür Merkezi Nikah Salonu karşısı) insan zinciri oluşturulacak. Ellerindeki bayraklarla anma programına katılım sağlayacak vatandaşlar metrelerce zincir oluşturarak Ulu Önder'i özlem, şükran ve minnetle anacak. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9'u 5 geçe, saygı duruşu yapılacak.