Bitlis'in Ahlat ilçesindeki baston ustaları, her yıl ağustos ayında kutlanan 1071 Malazgirt Zaferi etkinlikleri için bin yıllık ceviz ağaçlarından baston yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı kutlamalar için hazırlanan bastonlar, özel tasarımlı ve kemik kafa, oyma bastonlar ile bin yıllık ceviz ağaçlarından oluşuyor.

- Malazgirt Zaferi için bin yıllık ceviz ağaçlarından baston yapılıyor

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki baston ustaları, her yıl ağustos ayında kutlanan 1071 Malazgirt Zaferi etkinlikleri için bin yıllık ceviz ağaçlarından baston yapıyor.

İlçedeki baston ustası Refa Gökbulak'ın ürettiği bastonlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 1071 Malazgirt kutlamaları için hazırlanıyor. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde hazırlıklar devam ediyor. Ahlat'ta da kutlamaların yapılacağı alanda han otağı, kıl çadırlar, cirit, güreş ve okçuluk sahalarında çalışmalar devam ederken, el sanatları ustaları da hazırlıklarını sürdürüyor.

Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde kutlanacak olan 1071 Malazgirt Zaferi çerçevesinde ilçede bastonculuk yapan Refa Gökbulak, o güne özel baston üretimleri yapıyor. Gökbulak, "Bu atölyede 35 yıldır baston sanatına devam ediyorum. Bu yıl turizm sezonu erken başladı. Ahlat özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bir ilçedir. Tayin dönemi ve turizmin yanında 1071 Malazgirt Zaferi etkinlikleri de yaklaşıyor. Yoğun bir şekilde bu sezona yetiştirmeye çalışıyoruz. Özellikle ilçemize, Malazgirt Zaferi kutlamalarına gelecek devlet büyüklerimiz için özel tasarımlı bastonlar yapıyoruz. Bunlar kılıçlı olan modeller başta olmak üzere kemik kafa, oyma bastonları ve bin yıllık ceviz ağaçlarından oluşmaktadır. Şu anda 6 kişilik ekibimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Çünkü zamanımız çok kısa. İlçemize yerli ve yabancı turistler de geliyor. Kurumlarda hareketlilikler var. Bizlerde gelen taleplere cevap vermek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.