Malatya'da konteynerlerde kalan depremzede çocukların yüzünü, gönüllü gençler güldürüyor

Malatya'da, Gençlik Merkezi gönüllüleri 6 Şubat'taki depremlerin ardından konteynerlerde kalan çocukların keyifli zaman geçirmesini sağlıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Battalgazi ilçesinin Bulgurlu Mahallesi'ndeki Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde bulunan konteyner evlerde kalan depremzede çocuklar, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençlerin etkinlikleriyle moral buluyor.

Depremzede çocuklar Gençlik ve Spor Bakanlığınca kurulan çadırda, Gençlik Merkezi gönüllülerinin düzenlediği resim, boyama, akıl ve zeka oyunları etkinlikleriyle vakit geçiriyor.

Etkinlik kapsamında palyaço kostümleri giyen gönüllüler, halay ve oyunlarla eğlendirdiği çocukların hem yüzünü güldürüyor hem de onları depremin olumsuz etkilerinden uzaklaştırmaya çalışıyor.

"Çocuklar depremin olumsuz etkilerinden uzaklaşıyor"

Gençlik Merkezi Lideri Melih Can Çibik, AA muhabirine, depremlerden sonra çocuk ve gençlerle faaliyet yapıp onları deprem psikolojisinden uzaklaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocukların etkinliklerle sosyalleşip hayata tutunduğunu belirten Çibik, "Depremlerden hemen sonra çocuklara destek çalışmasına başladık. Bağlama, keman gibi müzik enstrümanıyla etkinlik yapıyoruz. Etkinliklerden aileler ve çocuklar çok memnun, çocuklar buraya geldiklerinde depremin olumsuz etkilerinden uzaklaşıyor ve kendi yaşıtlarıyla faaliyetlere katılıp yaşadıkları zorlu süreci unutuyorlar." dedi.

Çibik, çocukların devletin, bakanlıkların ve kurumların sağladığı psikososyal destek ve imkanlarla daha iyi durumda olduğunu belirterek, çocukların etkinlik ve faaliyetlere gün geçtikçe daha yoğun katıldığını dile getirdi.

Konteyner kentte kalan 2 çocuk annesi Kifaye Ekici de depremlerden sonra yerleştikleri konteyner evlerde hayata tutunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Çocukların etkinliklerle moral bulduğunu ifade eden Ekici, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederiz. Allah razı olsun, konteyner kentte her şey dört dörtlük. Böyle devlete sahip olduğumuz için şanslıyız. Burada çocuklarımız boyama yapıyor, oyunlar oynuyorlar. Gençlik Merkezi gönüllüleri çocuklarımıza çok iyi bakıyor. Biz çocuklarımıza öyle bakamayız. Hepsine teşekkür ederiz." diye konuştu.