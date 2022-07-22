Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 25. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında "Malatya'da Dört Mevsim Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Vali Hulusi Şahin, bir alışveriş merkezindeki sergide yaptığı konuşmada, kayısı festivali kapsamında çeşitli etkinliklerin bulunduğunu söyledi.

Kentin her köşesine festival etkinliklerini yaydıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Festivalini ikinci gününde Malatya'da Dört Mevsim Fotoğraf Sergisi'nin gezdik. Malatya gerçekten Anadolu'nun çok güzel bir köşesi, her mevsim ayrı bir güzel. İlkbaharı ayrı, kışı ve yazı bir birinden güzel görüntüler sağlıyor. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılarımız yıl boyu çok güzel enstantaneler yakalamışlar. Belediye yarışma yapmış ve 500'ün üzerinde katılım olmuş, yarışmanın sonuçlarını aslında burada sergiliyorlar."

Fotoğraf sanatçılarını tebrik eden Şahin, "Bize çok güzel bir arşiv imkanı sağlamış oldular. Malatya'yı tanıtan her türlü dokümanda bu fotoğrafları kullanacağız." dedi.

Açılışa Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kılınç ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, kamu kurum ve kuruşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.