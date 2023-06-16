Makedonya'dan Mektuplar projesi kapsamında şairlerin eserleri okurlarla buluştu

Sunucu ve şair Seyhan Yakupi Bağdat'ın "Giden 3 Adam" ile ödüllü Makedon şair Darko Leshoski'nin şiir kitaplarından derlemeler, Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'nde edebiyatseverlerle buluştu.

Merkezin Müdürü Ramadan Ramadani, programda yaptığı konuşmada, "Makedonya'dan Mektuplar" başlıklı projeyle Makedonya Türkü genç nesil şairlerin eserlerini tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Kuzey Makedonya'daki Türk kültürünün edebiyatını insanlara tanıtmak istediklerini belirten Ramadani, ilk olarak Kuzey Makedonya'da yakından tanınan Bağdat'ın eserini buradaki okurların beğenisine sunacaklarını ifade etti.

"Bu şiirler benim gönderilmeyen mektuplarımdı"

Seyhan Yakupi Bağdat da hiçbir zaman şair veya yazar olmayı düşünmediğini dile getirdi.

Bağdat, şiir kitabının ortaya çıkış sürecine ve içeriğine dair şunları kaydetti:

"Dernekteki arkadaşlarım Facebook'ta paylaştıklarımı toplamaya başlamış. Arkadaşıma 'Biz Seyhan'a kitap çıkaracağız, sen bütün şiirlerini topla ve bize getir.' demişler. Her gün gördüğüm o neşeli kız arkadaşım artık karamsardı. Benim şiirlerimi toplarken her şiirde çok ağlamış. Temelde kitabım böyle çıktı. 'Giden 3 Adam', duygulandığım zaman ve arkada bir fon müziği açarak içimden geçenleri yazıya döktüğüm anlardan oluşuyor. Temelde 7 yılın birikimi olan bir kitap. Özlediğim insanlarla muhabbet ediyor gibi yazdım ve çoğu şiir, yalnızlık, hayatımdan giden 3 adam olan babam, dedem ve sevgilim hakkında. Kitabın kapağı için fikir alırken küçük bir kız ve 3 adam var. Burada temsil edilen kişiler, hayatımda önemli rol oynamış insanlar."

"İstanbul'a gelmek babama dönmüş gibi hissettiriyor"

Genç nesil Makedon şairlerden Darko Leshoski, İstanbul'a gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Bu şehre ikinci kez gelişim ve bu babama dönmüş gibi hissettiriyor. Bu şehrin gölgesi bile bana aydınlıktan daha ışıklı geliyor. Katılımcılara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Programda, Seyhan Yakupi Bağdat'ın "Giden 3 Adam" şiir kitabı, Tetrova Derneği oyuncu Shpresa Hashimi tarafından seslendirildi.

Ardından Makedon halk şarkılarından uyarlama olan "Makedonya'dan Kartpostallar" isimli konserde, Olgıca Shundkıj, Sandra Krstevska, Mılena Todoroska Murgoskı ve Jelena Tufekchıevska mini konser verdi.