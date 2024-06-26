Madrigal, Trabzon'da Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi

Müzik grubu Madrigal, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında Trabzon'da konser verdi.

Alternatif rock grubu konserde, "Dip", "Neden Diye Sorma", "Sen ya da Hiç" ve "Seni Dert Etmeler" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Fuar Merkezi'nde düzenlenen konsere, yoğun ilgi gösteren grubun hayranları, şarkılara eşlik ederek sevgi gösterisinde bulundu.

Trabzon Kültür Yolu Festivali konser, söyleşi, sergi gibi çeşitli etkinliklerle 30 Haziran'a kadar sürecek.