Madrid'de San İsidro bayramı coşkulu kutlandı

İspanya'nın başkenti Madrid'de her yıl 15 Mayıs'ta kutlanan San İsidro bayramı bu yıl da coşkulu geçti.

İspanya'nın başkenti Madrid'de her yıl 15 Mayıs'ta kutlanan San İsidro bayramı bu yıl da coşkulu geçti.

Kent merkezindeki San İsidro ve Retiro parkları, Matadero kültür-sanat alanı ve Mayor Meydanı, etkinliklerin öne çıktığı yerler oldu.

Madrid'in azizine atfen yapılan ve bölgede resmi tatilin olduğu bayram dolayısıyla Madridlilerin birçoğu bugün sokağa yerel kıyafetleriyle çıktı.

Kadınlar renkli flamenko elbiselerini giyip, saçlarına beyaz veya kırmızı karanfiller takarken, erkekler de siyah pantolon, beyaz gömlek, gri ve beyaz renklerden oluşan damalı ceketleri ve kasketleriyle etkinliklere katıldı.

Panayır alanına dönüşen parkları piknik yerine dönüştüren Madridliler, düzenlenen halk konserlerinde dans etti.

San İsidro dolayısıyla kurulan pazar alanlarında İspanyolların, "Ojo Turco" (Türk gözü) adıyla tezgahlarını nazar boncuklarıyla doldurmaları dikkati çekti.

Madrid'de 12-15 Mayıs'ta düzenlenen San İsidro bayramının kent ekonomisine katkısının 70 milyon avroyu bulduğu belirtiliyor.