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Madenci korosu konser verdi

Madenci korosu konser verdi

Kültür Sanat Haberleri

Zonguldak'ta, maden işçilerinden oluşan Türkiye'nin ilk ve tek 'madenci korosu', Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında konser verdi. Konserde vatandaşlar keyifli anlar yaşarken şarkılara dans ederek ve alkışlarla eşlik etti.

ZONGULDAK'ta, maden işçilerinden oluşan Türkiye'nin ilk ve tek 'madenci korosu', Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Zonguldak Limanı'nda Cumhurbaşkanlığı ve Emine Erdoğan himayelerinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin kapanış programı olarak Türkiye'nin ilk ve tek madenci korosu konser verdi. Konserde vatandaşlar keyifli anlar yaşarken şarkılara dans ederek ve alkışlarla eşlik etti.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Kültür Sanat

Zonguldak Türkiye Kültür Sanat Haberler

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