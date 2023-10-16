Maden Mühendisi ve Heykeltıraş Adnan Baysan, Tonlarca Mermeri Sanat Eserine Dönüştürüyor

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yaşayan maden mühendisi ve heykeltıraş Adnan Baysan, tonlarca ağırlıktaki mermer bloklarını sanat eserlerine dönüştürüyor. Baysan, Türkiye'nin zengin mermer rezervinden faydalanarak yurt içi ve yurt dışına birçok eser gönderiyor.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki maden mühendisi ve heykeltıraş Adnan Baysan, tonlarca ağırlıktaki mermer blokları aylarca çalışarak sanat eseri haline getiriyor.

Küçük yaşlarda resme ilgi duyan Baysan, memleketi Aksaray ile Bursa'daki eğitim sürecinin ardından kazandığı İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden 2000'de mezun oldu.

Bir süre Bursa'da "kara kalem" ve "portre" resimle ilgilenen Baysan, burada aile işlerinin yanı sıra 2005'te bir atölyede hobi olarak mermerden heykel yapmaya başladı.

Heykeltıraşlığın hoşuna gitmesi üzerine bu alanda kendini geliştiren Baysan, 2010'da Brunei Sultanlığı için mimari bir proje kapsamında Isparta'ya yerleşti.

Proje kapsamında "kadın yüzleri", "aslan kafaları" ve farklı figürler hazırlamak için Afyonkarahisar'daki mermer atölyelerine giden Baysan, Isparta Belediyesi için de Türk tarihine yönelik figüratif heykeller yaptı.

Ticari anlamda mermer heykelcilik üzerine sanatsal projeler için 2015'te İscehisar ilçesindeki Eski Hamam Mahallesi'nde bir işletme kiralayan Baysan, 40'ın üzerinde kreatif çalışmada tonlarca mermer bloku sanat eserine dönüştürerek yurt içi ve yurt dışına gönderiyor.

"Her renk ve dokuda mermer görebiliyoruz"

Baysan, AA muhabirine, 18 yıl önce hobi olarak başladığı mermer heykeltıraşlığında mimari çalışmaların yanı sıra şehir meydanlarına yönelik sanatsal çalışmalar yaptığını söyledi.

Eserlerin çoğunun figüratif olduğunu dile getiren Baysan, "Figüratif olmalarının yanında bu çalışmaların hepsinin bir de hikayeleri vardı. Hikayeyi anlatırken de farklı farklı taşları seçtik." dedi.

Türkiye'nin mermer rezervi açısından zengin olduğunu vurgulayan Baysan, şunları söyledi:

"Dünyadaki rezervlerin büyük bir kısmını ülkemizde görebiliyoruz. Her renk ve dokuda mermer görebiliyoruz. Heykelcilik ve sanatta bu tarz unsurlarda mermeri kullanmak ise onun en değerli hale dönüşmesini sağlıyor."

Baysan, Isparta ve Afyonkarahisar'daki tarihi Frig Vadisi konulu projelerde "Kral Midas", "Kral Midas'ın berberi" ve "aslan figürleri" yaptığını anlattı.

Kullanılacak taşın, konulacak yerin dokusuyla uyumlu olması gerektiğini belirten Baysan, "Talep eden de üretici de doğru adımları attığı zaman ortaya eser çıkıyor, iş çıkıyor ve yerine de konulabiliyor. Özellikle Rusya'ya çok çalışma gönderiyoruz. Brunei'ye, Birleşik Arap Emirlikleri ile İtalya'ya mimari projeler için rölyefler, kabartmalar, süslemeler ve çiçek motifli heykeller gönderdik. Şimdi daha çok yurt içine yönelik çalışmalarımız var. Onları tamamlamaya çalışıyorum." diye konuştu.

Baysan, büyük mermer heykellerin yanı sıra küçük sanatsal çalışmalar yaptığını ifade ederek, İstanbul'da bir sergi açmayı planladığını sözlerine ekledi.