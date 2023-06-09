Madelet Grabbe Başusta'nın hayatını konu alan belgeselin galası yapıldı

TÜRK havacılık tarihinin önemli kadın isimlerinden, Madelet Grabbe Başusta'nın hayatını konu alan 'Madelet-Rüzgara Karşı Uzun ve Cesur Bir Yürüyüşün Öyküsü' belgeselinin galası yapıldı.

THK Çağrı Heyeti Başkanı Ali Yüksel, Madelet Grabbe Başusta'nın henüz çocuk denilebilecek yaşta uçabilmek için her türlü zorluğa göğüs gererek büyük başarılara imza attığını belirterek, "THK'nın en önemli görevi, havacılığı Türk Gençliğine sevdirmektir. Elbette hava sporları, havacılık endüstrisi bizim kurumumuzun önemli faaliyet alanlarındandır. Biz de 'Genç Kanatlar' isimli bir eylem planı hazırladık. Genç kanatlar bizim gençlik yapılanmamız ve gençlerle ilgili faaliyetler artık bu omurga üzerinden ilerleyecek. Hazırlamış olduğumuz eylem planının beşinci maddesi; önceki kuşaklarla genç havacılarımızın bağını kurmaktır. Bugün burada bunun çok güzel bir örneği tezahür etmekte. Önceki kuşakların en önemli temsilcilerinden biri olan Madelet Grabbe Başusta ile gençlerimizi buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.