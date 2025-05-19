Madagaskar Sirki Erciş'te Nefes Kesti

Madagaskar Sirki Erciş'te Nefes Kesti
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Uluslararası Madagaskar Sirki, Etiyopya Power Performans Ekibi ile Van'ın Erciş ilçesinde gösteri yaptı. Dört ayrı seansta yapılan performanslar, çocuklar ve aileler tarafından büyük bir heyecanla izlendi.

Madagaskar sirki Erciş'te nefes kesti

VAN - Uluslararası Madagaskar Sirki Etiyopya Power Performans Ekibinin Van'ın Erciş ilçesindeki gösterileri çocuklar ve aileleri tarafından büyük bir heyecanla izlendi.

Ercişli çocuklar ve aileler, sirk gösterisini büyük bir heyecanla izledi. Uluslararası Madagaskar Sirki'nin Etiyopya Power Performans Ekibi, Erciş 12 Dev Adam Kapalı Spor Salonu'nda izleyicilerle buluştu. Dört ayrı seansta Ercişlilerin karşısına çıkan sirk ekibi, gösterileriyle nefes kesti.

Uluslararası Madagaskar Sirki'nin Etiyopya Power Performans Ekibinin akrobasi şovlarında ise heyecan doruk noktasına ulaştı. Sirk ekibinin yapmış olduğu gösteri şovları izleyenleri büyülerken, denge gösterileri ise nefesleri kesti.

Çocuklar ve aileler doyasıya eğlenirken, sirk ekibi oyuncuları ise coşkulu izleyicileriyle büyük mutluluk duyduklarını söylediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KALKAN - Kültür Sanat
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