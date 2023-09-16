Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, Macar-Türk ortak kültür mirasını tanıtmak için şehir turu düzenledi

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, Türk-Macar ortak kültür mirasını tanıtmak amacıyla başkentte bir şehir turu düzenledi. Turda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Etnografya Müzesi ve eski Macaristan Büyükelçiliği gibi yerler ziyaret edildi. Büyükelçi Matis, iki ülke üniversitelerindeki Türkoloji ve Hungaroloji bölümlerine dikkat çekerek, ülkeler arası ilişkilerin çok iyi olduğunu belirtti.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, Macar-Türk ortak kültür mirasının tanıtımı amacıyla başkentte şehir turu organize etti.

Türk-Macar Dostluk Derneğinin de katkı sağladığı tura, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, elçilik görevlileri ve birçok davetli katıldı.

Turda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Etnografya Müzesi ve eski Macaristan Büyükelçiliği de dahil olmak üzere birçok yer ziyaret edildi.

Matis ile Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünden Doç. Dr. Emre Saral, bu ziyaretlerde Türkiye'ye yolu düşmüş önemli Macar kişiliklere ilişkin tarihi bilgiler verdi.

Büyükelçi Matis, iki ülke üniversitelerindeki "Türkoloji" ve "Hungaroloji" bölümlerine işaret ederek, ülkeler arası ilişkilerin çok iyi olduğunu söyledi.

Matis, elçiliğin gelecek yıl birçok kültürel etkinlik düzenleyeceğini dile getirdi.