Macaristan'da Türk-Macar Kültür Yılı etkinliği: Macar kodeksleri konuşuldu

Macaristan'da, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından her ay düzenlenen "Türk Kahvesi Akşamları" kültür sanat etkinliğinde, Türk-Macar Kültür Yılı vesilesiyle Macar kodeksleri (el yazması ya da kağıt, parşömen, papirüs gibi kazılabilir materyallerin bir araya getirilerek oluşturulan kitap) konuşuldu.

Enstitünün konferans salonunda gerçekleştirilen "Türk Kahvesi Akşamları" etkinliğine konuşmacı olarak katılan Liszt Ferenc Müzik Akademisinden Andrea Kovacs, İstanbul'dan Budapeşte'ye getirilen Macar kodekslerini anlattı.

Kovacs, Macar kodekslerinin tarihi, içeriği, önemi ve korunması hakkında bilgi verdi.

Kodekslerin Türk-Macar ilişkilerine katkısı üzerinde duran Kovacs, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu zamanında İstanbul'a götürülen Macar kodekslerinin, Macaristan'ın tarih ve kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Kovacs, kodekslerin Macar kraliyet ailesi, soylular ve kiliseler tarafından yaptırılan el yazması kitaplardan oluştuğu, dini metinler, tarih yazımları, hukuk kuralları, haritaları, sanat eserleri ve bilimsel çalışmaları içerdiğini kaydetti.

Söz konusu kodeksler eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Macaristan ziyareti kapsamında bu ülkeye hediye edilmişti.