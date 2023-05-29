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Macaristan'da Çocuk Günü Kültürel Etkinliklerle Kutlandı

Macaristan'da Çocuk Günü Kültürel Etkinliklerle Kutlandı

Kültür Sanat Haberleri

Macaristan'ın başkentinde yer alan Budapeşte Şehir Parkı, Pazar günü Uluslararası Çocuk Günü kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Çocukların ve ailelerin bir araya geldiği parkta Çin kültürüne özgü öğeleri içeren etkinlikler renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu. Kutlamalarda her yaştan çocuk için bir dizi program ve etkinlikle çok kültürlü bir gösteriye imza atıldı.

Macaristan'da Çocuk Günü Kültürel Etkinliklerle KutlandıMacaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Şehir Parkı'nda düzenlenen Uluslararası Çocuk Günü kutlama etkinliği sırasında aslan dansçıyla poz veren ziyaretçiler, 28 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

BUDAPEŞTE, 29 Mayıs (Xinhua) -- Macaristan'ın başkentinde yer alan Budapeşte Şehir Parkı, Pazar günü Uluslararası Çocuk Günü kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Çocukların ve ailelerin bir araya geldiği parkta Çin kültürüne özgü öğeleri içeren etkinlikler renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu. Kutlamalarda her yaştan çocuk için bir dizi program ve etkinlikle çok kültürlü bir gösteriye imza atıldı.

Macaristan'da Çocuk Günü Kültürel Etkinliklerle KutlandıMacaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Şehir Parkı'nda düzenlenen Uluslararası Çocuk Günü kutlama etkinliği sırasında Çin çadırında Beijing Operası yüz makyaj desenlerini boyayan çocuklar, 28 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

Macaristan'da Çocuk Günü Kültürel Etkinliklerle KutlandıMacaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Şehir Parkı'nda düzenlenen Uluslararası Çocuk Günü kutlama etkinliği sırasında aslan dansçıyı inceleyen ziyaretçiler, 28 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

Macaristan'da Çocuk Günü Kültürel Etkinliklerle KutlandıMacaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Şehir Parkı'nda düzenlenen Uluslararası Çocuk Günü kutlama etkinliği sırasında geleneksel Çin giysisi Hanfu giyen bir kız çocuğu, 28 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

Macaristan'da Çocuk Günü Kültürel Etkinliklerle KutlandıMacaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Şehir Parkı'nda düzenlenen Uluslararası Çocuk Günü kutlama etkinliğinde bir dans gösterisi sunan Macar Huaxing Sanat Grubu üyeleri, 28 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Kültür Sanat

Çin Halk Cumhuriyeti Macaristan Çocuk Kültür Sanat Haberler

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