Macaristan'da Çocuk Günü Kültürel Etkinliklerle Kutlandı

Macaristan'ın başkentinde yer alan Budapeşte Şehir Parkı, Pazar günü Uluslararası Çocuk Günü kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Çocukların ve ailelerin bir araya geldiği parkta Çin kültürüne özgü öğeleri içeren etkinlikler renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu. Kutlamalarda her yaştan çocuk için bir dizi program ve etkinlikle çok kültürlü bir gösteriye imza atıldı.