ANKARA (İHA) - Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis: "İş birlikleri güzel bir şekilde yürüyor"

ANKARA - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)'un ev sahipliği yaptığı Türk Dünyası'nın üstün şahsiyetlerini anma ve kamuoyuna tanıtma faaliyetleri hakkında bilgi veren Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, "TÜRKSOY ile İnsan Kaynakları Bakanlığımızla bir mutabakat zaptı imzalandı ve iş birlikleri onun üzerinden güzel bir şekilde yürüyor" dedi.

Türk Dünyası'nın üstün şahsiyetlerini anma ve kamuoyuna tanıtma faaliyetlerinde bulunan TÜRKSOY, bu çerçevede Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği ile iş birliğinde doğumunun 190'ıncı yıl dönümünde ünlü Macar Türkolog Prof. Armin Vambery'i anma toplantısı ve 'Macar Türkologlar Küçük Biyografik Ansiklopedisi' tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. TÜRKSOY Genel Sekreterliği binasında gerçekleştirilen programa Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı katıldı. Programdan önce kurdele töreni ile 'Ural'dan Karpat Havzası'na Macarların Göçü ve Yurt Tutması' konulu fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştiren protokol, davetlilerle beraber sergi alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

"Macaristan ile TÜRKSOY arasındaki iş birliği son zamanlarda güçlenmiş ve kurumsal bir nitelik kazanmıştır"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, çok güçlü tarihi ve kültürel bağların olduğu kardeş Macar halkının yetiştirdiği Türkolog, Doğa bilimci ve Gezgin olan Vambery'i anmak ve alanında ilk olan 'Macar Türkologlar Küçük Biyografi Ansiklopedisi' kitabını tanıtmak için bir araya geldiklerini belirterek, " TÜRKSOY, gerek üye ülkelerde gerekse tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu devletlerin önemli kültür ve sanat merkezlerinde pek çok etkinlikler düzenliyor. Memnuniyetle söyleyebilirim ki Türk Dünyası ile güçlü tarihi bağları olan Macaristan ile TÜRKSOY arasındaki iş birliği son zamanlarda güçlenmiş ve kurumsal bir nitelik kazanmıştır. Düzenlediğimiz ortak faaliyetlerle halklarımızın kültürel yakınlaşmasına bu sayede önemli katkılar sağladığımız kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

"İş birlikleri güzel bir şekilde yürüyor"

Burada yaptığı konuşmada Macaristan ve Türk Dünyası arasındaki ilişkilere değinen Viktor Matis, "Son senelerde Türk Devletleri ve Macaristan arasındaki ilişkiler gerçekten derinleşti ve inanılmaz bir aktiflik oldu. Bunu hem Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKSOY iş birliğiyle yaptık. Macaristan, Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye oldu, TÜRKSOY ile ise İnsan Kaynakları Bakanlığımızla bir mutabakat zaptı imzalandı ve iş birlikleri onun üzerinden güzel bir şekilde yürüyor" değerlendirmesini yaptı.

Programın devamında ise 'Macar Türkologlar Küçük Biyografi Ansiklopedisi' Ansiklopedi açılışı, Armn Vambery'nin hayatını anlatan kısa film gösterisi yapıldı.