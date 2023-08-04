Macar dansçıların ' İzmir Marşı'nı Türkçe okuduğu anlar ayakta alkışlandı

Macar dansçılardan seyircileri ayakta alkışlatan sürpriz

İSTANBUL Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan Macaristan Halk Dansları Grubu'nun sahnede sergiledikleri performansın ardından Türkçe okudukları "İzmir Marşı" amfi tiyatroyu dolduran çok sayıda izleyici tarafından ayakta alkışlandı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamaları çerçevesinde 100 ülke katılıyor.

Dakikalarca ayakta alkışlandılar

Festivalin ana kategorilerinden Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması'na Macaristan'dan katılan Foras National Dance topluluğunun sürprizi amfi tiyatroyu dolduran çok sayıda izleyiciyi duygulandırdı. Sahnede ilk olarak ülkelerinin halk danslarını sergileyen Macar grup gösterinin sonunda ellerinde Türkiye ve Macaristan bayrakları ile bir kez daha sahneye geldi. Macar dansçılar hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı Türkçe seslendirdi. Amfi tiyatroyu dolduran çok sayıda izleyici önce bu sürpriz karşısında şaşkınlık yaşadı ardından Macar dans grubunu dakikalarca ayakta alkışladı.

Türkler ve Macarlar arasındaki dostluğun, kardeşliğin hediyesi

Foras National Dance topluluğunun direktörü Jozsef Szigetvari Türkleri çok sevdiklerini belirterek şunları söyledi: "Bir Macar'ım, Türkleri seviyorum. İzmir Marşı'nı seçmemdeki en büyük sebeplerden biri biz yüzyıllardır aynı topraklarda yaşıyoruz. Birbirimizin evlerine, ülkelerine ziyarete gidip, geliyoruz, bu yüzden seçtim. Bunun Türkler için ne anlama geldiğini, ne ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Bir topraklara geldiğiniz zaman o topraklardaki dili öğrenmeniz sizin için en büyük hediyelerden biridir ve bugün de ben Türkler ve Macarlar arasındaki dostluğun, kardeşliğin hediyesi olan bu şarkıyı burada ekibime performe ettirdim" dedi.