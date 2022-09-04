Mabel Matiz'den iklim krizine destek Kültür Sanat Haberleri Ünlü sanatçı Mabel Matiz, yeni şarkısı 'Fan' ile iklim krizine dikkat çekti. Ünlü sanatçı Mabel Matiz, yeni şarkısı 'Fan' ile iklim krizine dikkat çekti. Sanatçı, şarkının video içerisinde yer alan http://mabelknowsthetruth.com adresinden gençleri "İklim Acil Durumu İlan Edilsin" kampanyasına yönlendiriyor. Kampanyanın hedefi olan 35 bin kişiye ulaşıldığında bu kampanya, change.org'da en fazla imzalanan kampanyalardan biri olma özelliği de taşıyacak. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat Mabel Matiz Kültür Sanat Haberler

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