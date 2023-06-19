Luton'da 3. Türk Kültür Festivali düzenlendi

İngiltere'nin Luton kenti, Türk kültürünün tanıtılması amacıyla düzenlenen 3. Luton Türk Kültür Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Festivalde Türk ve Osmanlı kültürüne ait sanatçılar, mehter takımı ve yöresel halk oyunları ekipleri sahne aldı. Türk mutfağına ait yemeklerin sunulduğu festivalde, Osmanlı çadırları ve çocuklar için oyun parkları kuruldu.

İngiltere'nin Luton kenti, "3. Luton Türk Kültür Festivali"ne ev sahipliği yaptı.

Luton Türk Eğitim ve Kültür Merkezi ile Luton Belediyesinin iş birliğinde kentin en büyük parkı Stockwood Park'ta geniş katılımlı geleneksel Türk festivali yapıldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival, Kuran-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türk ve Osmanlı kültürünün tanıtılmasını amaçlayan etkinlik kapsamında, Türkiye'den gelen mehter takımı ve sanatçılar ile yöresel halk oyunları ekipleri sahne aldı.

Türk mutfağına ait yemeklerin sunulduğu festivalde, Osmanlı çadırları ve çocuklar için oyun parkları kuruldu.

Festivale, Luton Belediye Başkanı Muhammed Yakup Hanif, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, Din Hizmetleri Müşaviri Ensari Yenitürk ve Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Mehmet Karakuş ile çok sayıda kişi katıldı.

"Luton'da Türkiye rüzgarı esti"

Luton Türk Eğitim ve Kültür Merkezi Başkanı Atilla Üstün, festivalde yaptığı konuşmada, toplumlar arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Üstün, "Luton'da yine Türkiye rüzgarı esti. Yeni yetişen nesille İngiltere'de kendi kültürümüzü yaşatmak ve yabancı misafirlerimize Türk kültürünü tanıtmak istiyoruz." dedi.

Atilla Üstün, festivalin, İngiltere ve Türkiye'nin kültürel yakınlaşmasına hizmet etmeye yönelik bir adım olacağını dile getirdi.