Lüleburgaz TPAO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri LYBA'nın duvarlarını grafitiyle renklendirdi

Lüleburgaz TPAO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, grafiti sanatçısı Erkut Koyan rehberliğinde Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi'nin (LYBA) duvarlarını grafitiyle renklendirdi. Gençleri ziyaret eden Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Sanatın iyileştirici gücüyle ışık saçan gençlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Lüleburgaz TPAO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, grafiti sanatçısı Erkut Koyan rehberliğinde Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi'nin (LYBA) duvarlarını grafitiyle renklendirdi. Gençleri ziyaret eden Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Sanatın iyileştirici gücüyle ışık saçan gençlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Lüleburgaz TPAO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf öğrencileri, Lüleburgaz Belediyesi iş birliğiyle LYBA'nın duvarlarına grafiti sanatıyla renk kattı. Lüleburgaz'ın yetiştirdiği önemli grafiti sanatçılarından Erkut Koyan'la birlikte, öğretmenleri Şirin Çakır gözetiminde duvarları renklendiren öğrencileri, Başkan Gerenli de ziyaret etti.

Gerenli; gençlere ortaya koyduğu eser için teşekkür ederek, Lüleburgaz Belediyesi'nin kapılarının özgür düşünceye, sanata ve sanatçıya her zaman açık olacağını vurguladı. Başkan Gerenli, "Sanatın iyileştirici gücüyle ışık saçan gençlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.