Lüleburgaz Belediyesi ve Kırklareli Ortak Akıl Derneği 9. Tohum Takas ve Yerel Ürünler Şenliği'nde yer aldı

Lüleburgaz Belediyesi ve Kırklareli Ortak Akıl Derneği, 27. İda Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen '9. Tohum Takas ve Yerel Ürünler Şenliği'ne katıldı. Şenlikte belediyenin ve derneğin atalık tohumlardan elde ettiği ürünlerle belediyenin tarımsal arazilerinde üretilen un ile ayçiçek yağları ilgi gördü.

Lüleburgaz Belediyesi ve Kırklareli Ortak Akıl Derneği 27. İda Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen '9. Tohum Takas ve Yerel Ürünler Şenliği'nde yer aldı. Şenlikte belediyenin ve derneğin atalık tohumlardan elde ettiği ürünlerle belediyenin tarımsal arazilerinde üretilen un ile ayçiçek yağları ilgi gördü.

Üreten belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Lüleburgaz Belediyesi, geçen haftasonu Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen 27. İda Kültür ve Sanat Festivali, 9. Tohum Takas ve Yerel Ürünler Şenliği'ne davet edildi. Şenliğe Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli ile Kırklareli Ortak Akıl Derneği Başkanı Ali Çakır katıldı.

TOHUMLAR TAKAS EDİLDİ

Lüleburgaz Belediyesi ile Kırklareli Ortak Akıl Derneği'nin atalık tohumlardan ürettiği ürünlerin sergilendiği şenlikte tohum takası da yapıldı. Lüleburgaz Belediyesi burada ilk tohum takasını Çanakkale Belediyesi Tohum Sandığı ile yaptı. Şenlikte Lüleburgaz Belediyesi'nin tarımsal üretim alanlarında atalık tohumlardan ürettiği domateslerden yapılan domates reçelleri; ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ürettiği un ve Ayçiçek yağları da sergilendi. İki gün boyunca süren festivalde Lüleburgaz Belediyesi'nin standı büyük ilgi gördü.