Lüleburgaz Belediyesi Sirk Sanatları Akademisi'ni Açıyor

Lüleburgaz Belediyesi çocukların birbirinden güzel aktiviteleri doğrudan deneyimleyebileceği ve can dostların hiçbir şekilde yer almayacağı "Sirk Sanatları Akademisini' 8 Ağustos'ta Gençlik Parkı'nda açıyor. Pazartesi günleri hariç 90 gün boyunca çocuklar gündüz çeşitli atölyelerde eğitim alacak, akşamları da dünyaca ünlü sirk sanatçıları unutulmaz gösteriler sunacak.

Her şeyin sevgiyle başladığı kent Lüleburgaz'da "Her şey çocuklar için! Sirk Sanatları Akademisi" 8 Ağustos'ta Gençlik Parkı'nda başlıyor. Pazartesi hariç 90 gün boyunca her gün açık olacak Sirk Sanatları Akademisi'nde birbirinden güzel aktiviteler çocukları bekliyor olacak. Çocuklar bu doğrultuda; "Akrobatik denge hareketleri, trapez, halka ve perde ile yapılan hava gösterileri, toplar, labutlar ve makaralarla yapılan hokkabazlık sanatları, pantomim ve clown oyunculuğu olarak bilinen madrabazlık ve maskarabazlık sanatları, tahta ayakla yürüyüş ve ip canbazlığı gibi geleneksel sirk sanatı becerileri gibi çok sayıda aktiviteyi atölyelerde bizzat deneyimleyecek. Söz konusu aktiviteyle çocuklar hem eğlenmiş olacak hem de motor becerilerini geliştirip fiziksel olarak kendilerini daha güçlü hissedecekler.

GELENEKLER YAŞATILACAK

Sirk Sanatları Akademisinde sadece atölye çalışmaları yapılmayacak. Bunlarla birlikte yüzlerce yıllık sirk geleneği de gelecek kuşaklara aktarılacak. Ayrıca atölye çalışmalarında kültürel miras ve çevre farkındalığı konularında da çocuklara eğitimler verilecek. Sirk Sanatları Akademisi'nde tüm bunlarla birlikte can dostlar kesinlikle yer almayacak.

İLK GÖSTERİ 8 AĞUSTOS'TA

Gençlik Parkı'nda özel olarak hazırlanan alanda 90 gün boyunca sürecek Sirk Sanatları Akademisi'nin ilk gösterisi ise 8 Ağustos'ta gerçekleşecek. Gündüz atölye çalışmalarının yer alacağı akademide akşam ise dünyanın önemli sirk sanatçıları tarafından birbirinden güzel gösteriler Lüleburgazlılarla buluşacak. Gençlik Parkı'na kurulan 300 kişilik sirk çadırında Pazartesi hariç her akşam saat 21.30'da Avrasya Kültürel Miras Sirki tarafından geleneksel cambazhane gösterileri sunulacak.

İMAR PLANLARINDA SİRK ALANI OLAN TEK BELEDİYE

Geleneksel sanatların yaşatılması için sanatın ve sanatçıların yanında olduklarını söyleyen Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, "Lüleburgaz Belediyesi olarak geleneksel sanatlarımızın geleceğe aktarılmasını oldukça önemsiyoruz. Bu nedenle Sirk Sanatları Akademisi'ni hayata geçiriyoruz. Türkiye'de imar planlarına sirk alanını işleyen ilk ve tek belediye olarak geleneksel sanatları yaşatmaya devam edeceğiz. Her şey çocuklarımızın mutluluğu için" dedi.

KÜLTÜR ENVANTERİNDE SONA DOĞRU

Sirk Sanatları Akademisi'ne Lüleburgaz'a kazandırmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, temel belediyecilik hizmetleri dışında kültür ve sanat alanındaki çalışmalara da aralıksız devam ettiklerini vurguladı. Başkan Gerenli, "Bu doğrultuda kültürel mirasımıza sahip çıkıyor ve alanında uzman akademisyenler, yerel tarihçilerimiz ve kültür bakanlığı yetkilileriyle iş birliği içerisinde bir kültürel miras seferberliği başlatarak, Lüleburgaz'ın Kültür Envanterini çıkarıyoruz. Çalışmalarımız artık son aşamasına geldi. Bu çalışmamız sonuçlandığında 'Lüleburgaz'ın somut ve somut olmayan kültürel mirasları nelerdir?' bunları göreceğiz" dedi.

"SİRK SANATLARI MİRASINI YAŞATACAĞIZ"

Başkan Gerenli, Türk toplumunun binlerce yıllık kadim geleneği ve somut olmayan kültürel mirasların en önemlileri arasında yer alan sirk sanatları mirasını yaşatacak ve gelecek nesillere aktaracaklarının altını çizdi. Gerenli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk toplumunun binlerce yıllık kadim geleneği olan ve somut olmayan kültürel miraslarımızın en önemlileri arasında yer alan "sirk sanatları" mirasını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için 90 günlük eğitim programını hayata geçiriyoruz. Her şey çocuklarımız için! Sirk Sanatları Akademisi sayesinde çocuklarımız ve aileleri, 90 gün boyunca masal, oyun, kukla ve sirk atölyelerine katılabilecekler."

HAFTANIN 6 GÜNÜ ATÖLYE OLACAK

8 Ağustos Salı günü itibariyle başlayacak Sirk Sanatları Akademisinde pazartesi günleri hariç her gün 09.30-12.30, 16.30-19.30 saatleri arasında ücretsiz deneysel atölyeler olacak. Atölye çalışmaları Gençlik Parkı'na kurulan sirk çadırı ve park içindeki açık doğal alanlarda yapılacak. Bu projenin en önemli çıktılarından biri de istihdam olacak. Sirk Sanatları Akademisi sayesinde yetenekli çocuklarımıza istihdam yaratılmış olunacak.