Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Gençlik Korosu Başarı Ödülü Aldı

Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Gençlik Korosu, 8. SANSEV İstanbul Uluslararası Çok Sesli Koro Festivali'nde 'Çok Sesli Halk Müziği Yorumlamada Başarı Ödülü'nü kazandı. İstanbul Maltepe'deki Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde sahne alan koro, otoriterlerden tam not alarak ödül kazandı.

Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Gençlik Korosu, 8. SANSEV İstanbul Uluslararası Çok Sesli Koro Festivali'nde 'Çok Sesli Halk Müziği Yorumlamada Başarı Ödülü'nü kazandı.

Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Koroları, kenti ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Çoksesli Çocuk Korosu'nun geçen hafta Dünya Koro Müziği Sempozyumu'nda Macaristan'ın dünyaca ünlü Cantemus Çocuk Korosu ile Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ile aynı sahneyi paylaşmasının ardından Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Gençlik Korosu'ndan da ödül haberi geldi.

İstanbul Maltepe'deki Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 8. SANSEV İstanbul Uluslararası Çok Sesli Koro Festivali'nde sahne alan Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Gençlik Korosu, otoriterlerden tam not alarak, 'Çok Sesli Halk Müziği Yorumlamada Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Festival kapsamında dünyaca ünlü piyanist İdil Biret'e de 'Çok Sesli Müziğe Adanmış Yaşamlar' ödülü verildi.