Lüleburgaz Belediyesi 'Çınaraltı Sohbetleri' düzenliyor

Lüleburgaz Belediyesi, 2023 Demokrasi ve Cumhuriyet Yılı etkinlikleri kapsamında 'Mudanya'dan Lozan'a Trakya'nın Kurtuluşu' konulu 'Çınaraltı Sohbetleri' düzenleyecek. Tarihçi ve yazar Sinan Meydan'ın konuk olacağı etkinlik, 3 Ekim'de saat 18.00'de Zübeyde Hanım Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Lüleburgaz Belediyesi, 2023 Demokrasi ve Cumhuriyet Yılı etkinlikleri kapsamında 'Mudanya'dan Lozan'a Trakya'nın Kurtuluşu' konulu 'Çınaraltı Sohbetleri' düzenleyecek. Tarihçi ve yazar Sinan Meydan'ın konuk olacağı etkinlik, 3 Ekim'de saat 18.00'de Zübeyde Hanım Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Lüleburgaz Belediyesi, 2023 Demokrasi ve Cumhuriyet Yılı etkinlikleri kapsamında 'Mudanya'dan Lozan'a Trakya'nın Kurtuluşu' konulu Çınaraltı Sohbetleri düzenleyecek.

Tarihçi ve yazar Sinan Meydan'ın konuk olacağı Çınaraltı Sohbetleri'nin moderatörlüğünü, Celal Pir yapacak. Etkinlikte, Lüleburgaz Kongresi'nden 17-20 Ağustos 1937 Trakya Manevralarına ve bugüne uzanan Trakya'nın stratejik önemi ele alınacak. 3 Ekim Salı günü Zübeyde Hanım Parkı'nda düzenlenecek etkinlik, saat 18.00'de başlayacak.