Lüleburgaz Belediyesi 1. Kitap ve Edebiyat Günleri Başladı

Lüleburgaz Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Kitap ve Edebiyat Günleri başladı. Fuarda 30 yayınevi ve yazar, edebiyatseverlerle buluşacak. Etkinlik kapsamında stantlar açıldı ve resmi açılış gerçekleştirildi. Onur Konuğu Şükrü Erbaş da fuarı ziyaret etti ve okuyucularıyla bir araya geldi.

Lüleburgaz Belediyesi 1. Kitap ve Edebiyat Günleri, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde (LYSA) başladı. 1 Ekim'e kadar devam edecek fuarda 30 yayınevi ve yazar edebiyatseverlerle buluşacak.

1'nci Kitap ve Edebiyat Günleri kapsamında LYSA Çok Amaçlı Salon'da birbirinden değerli yazarların eserlerinin yer aldığı stantlar açıldı.

Etkinliğin resmi açılışı 22 Eylül'de saat 16.00'da gerçekleştirildi.

Açılışa, Lüleburgaz Belediye Başkanvekili Ali Aydemir, Onur Konuğu şair ve yazar Şükrü Erbaş, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Belediye Başkan Yardımcıları Leyla Güncer ve Gökhan Kaya Atay ile çok sayıda edebiyatsever katıldı.

Kurdele kesilmesinin ardından ziyaretçiler, yayınevlerinin stantlarını gezerek kitapları inceleme fırsatı buldu.

ERBAŞ: "YÜREKTEN KUTLUYORUM"

1'nci Kitap ve Edebiyat Günleri'nin Onur Konuğu Şükrü Erbaş, resmi açılışın ardından Lüleburgaz Belediye Başkanvekili Ali Aydemir, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Belediye Başkan Yardımcıları Leyla Güncer ve Gökhan Kaya Atay ile stantları ziyaret etti.

Atmosferden çok etkilendiğini belirten Erbaş, "Kitap fuarından önce bu mekanı kim düşünüp yaptıysa yürekten kutluyorum. Son derece modern ve düzgün bir yapı. Kalıcı olsun, kurumsallaşsın, otursun, kişilerle sınırlı bir etkinlik olmasın. Ben yaşarsam 10 yıl sonra, 20 yıl sonra tekrar görüşelim" diye konuştu.

Erbaş daha sonra LYSA Kerim Budak Çal Salonu'nda okuyucularıyla bir araya geldi. Lise yıllarından bugüne uzanan yazarlık yolculuğunu anlatan Erbaş, ?şiir?üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Dinleyicilerden gelen soruları da yanıtlayan Erbaş'a Lüleburgaz Belediye Başkanvekili Ali Aydemir söyleşinin sonunda çiçek takdim etti.