Lübnanlı usta Osmanlı döneminden kalan tüfekleri tamir ediyor

Lübnanlı Ali Hamadi, Osmanlı döneminden kalan barutlu tüfekleri hobi amaçlı tamir edip, isteyenler için de aynısını yeniden yapıyor. Ülkenin Cebel Lübnan vilayetine bağlı dağlık Şuf bölgesindeki El Magribiyye kasabasında ikamet eden Hamadi, AA muhabirine çocukluktan beri sevdiği avcılık sayesinde geliştirdiği 'antik tüfeklerin' onarımı ve yapımıyla ilgisini anlattı.

Lübnanlı 68 yaşındaki Ali Hamadi, Osmanlı döneminden kalan barutlu tüfekleri hobi amaçlı tamir edip, isteyenler için de aynısını yeniden yapıyor.

Ülkenin Cebel Lübnan vilayetine bağlı dağlık Şuf bölgesindeki El Magribiyye kasabasında ikamet eden Hamadi, AA muhabirine çocukluktan beri sevdiği avcılık sayesinde geliştirdiği "antik tüfeklerin" onarımı ve yapımıyla ilgisini anlattı.

Lübnan'da, evlerin duvarlarında veya müzelerde bulunan eski silahları imal eden veya onları tamir edebilecek ustayı bulmak pek mümkün değil. Ancak Hamadi, yıllardır icra ettiği bu hobi sayesinde tarihi silahları yeniden ihya ediyor ve talep edenlere de aynısı yeniden yapabiliyor.

Asıl mesleği elektrik ustası olan Hamadi, dağlık Şuf bölgesinde yaygın avcılık geleneği dolayısıyla genç yaşta ücretsiz bir şekilde arkadaşları ve yakınlarının silahlarını tamir ederek bu işe başladığını, hobisi sayesinde marangozluk ve resim çizme hünerini de keşfettiğini dile getirdi.

Lübnan'da 1975'te başlayıp 1990'a kadar süren 15 yıllık iç savaşta, yaşanan çatışmalar sırasında 1 bacağını kaybettiğini belirten Hamadi, kasabadaki evinin altında kurduğu küçük bir atölyede hobisini icra etmeye başladığını ifade etti.

Vaktinin önemli bir kısmını atölyesinde geçirdiğini aktaran Hamadi, Lübnan'da Osmanlı döneminden kalan barutlu tüfeklerin örneklerini bulup benzerini yeniden yaptığını kaydetti.

"Tarih ve mirasa sahip çıkılmadan gelecek inşa edilemez"

İlk olarak kasabadaki eski tüfekleri tamir edip ailelere verdiğini, bunların antika olarak duvarlarda dekor amaçlı kullanıldığını hatırlatan Hamadi, ardından çeşitli müzelerde sergilenen eski tüfeklerin de bakımlarını yaptığını anlattı.

Hamadi, "Amacım, tarihin bir parçası olan eski silahları yeniden ihya edebilmek. Çünkü tarih ve mirasa sahip çıkılmadan bir gelecek inşa edilemez." dedi.

Torunlarına anılar ve bahsedebilecekleri bir şeyler bırakmak istediğini vurgulayan Hamadi, "Hatıra ve hatıraların muhafaza edilmesi önemlidir. Elimden çıkan bu sanat parçaları gelecek nesillere, torunlarıma kalacak ve onlar bunun üzerinde konuşacak." ifadelerini kullandı.

Bu işi para kazanmak ve ticarete dökmek için icra etmediğini ancak insanların el yapımı hediye arayınca kapısını çaldığını dile getiren Lübnanlı usta, "Ortalama imitasyon bir barut tüfeğinin fiyatı 200 dolardan başlayıp 1000 dolara kadar çıkıyor." diye konuştu.