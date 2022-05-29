LÖSEV'in "İyilik Tırı" Adana'da - Haberler

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfının (LÖSEV) kanser hastaları ve ailelerine yardım dağıtılan "İyilik Tırı", Adana'ya geldi.

Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardımlar ulaştıran tır, Uğur Mumcu Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu.

Oyuncak, tekstil ve gıda ürünleri ile kırtasiye ve temizlik malzemeleri gibi çeşitli yardımlar, vakfa kayıtlı hasta ve ailelerine ulaştırıldı.

LÖSEV Adana İl Koordinatörü Betül Özgüven, gazetecilere yaptığı açıklamada, LÖSEV'in 24 yıldır Türkiye'nin dört bir yanındaki lösemi hastalarının ve ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

Etkinlikte çocukların ve ailelerinin yüzlerini gülerken görmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Özgüven, "LÖSEV, lösemili çocukların yanında yetişkin kanser hastaları için de ayni ve nakdi yardımlarını sürdürüyor. Adana'daki ailelerimizin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra İyilik Tırı yolculuğuna devam edecek. Bundan sonraki durağımız ise Samsun olacak. Ailelere ulaşmamızda desteği olan tüm bağışçı ve gönüllülerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklar, palyaço eşliğinde eğlendi.