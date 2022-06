LÖSEV'den Şanlıurfa'da lösemi hastaları ve ailelerine et dağıtımı

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) Türkiye genelinde hayata geçirdiği "Mutlu Et" kampanyası kapsamında, Şanlıurfa'da hasta ve ailelerine Kurban Bayramı öncesinde kırmızı et ve et ürünleri dağıtıldı.

LÖSEV, ülke genelinde lösemi ve diğer kanser tedavilerinde hayati önem taşıyan protein ihtiyacını karşılamak amacıyla vekaleten kurban bağışları sayesinde "Mutlu Et" kampanyasını hayata geçirdi.

Vakıf, bu kapsamda yıl boyunca 81 ilde hastalara ve hastaların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini ara vermeden devam ediyor. Kampanya kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde düzenlenen programda vakfa kayıtlı 80 hasta ve ailesine et ve et ürünlerinden oluşan kolileri dağıtıldı.

LÖSEV Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sorumlusu Muhammet Argun Yetişik, AA muhabirine, Kurban Bayramında yapılan vekaleten kurban bağışları sayesinde 81 ilde, yıl boyunca hastalara ve hastaların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini ara vermeden sürdürdüklerini söyledi.

Hastaların protein ağırlıklı beslenmeleri çok önemine dikkati çeken Yetişik, "80 ailemize et ve et ürünlerin dağıttık. Bu hastalığın sürecinde protein ağırlıklı beslenmek çok önemli, çocuklarımızda kan değerlerini yüksek tutmak çok önemli." dedi.

LÖSEV Halkla İlişkiler Görevlisi İrem Tunca da kanser hastalarına 12 ay boyunca kırmızı et ulaştırmaya çalıştıklarını kaydetti.