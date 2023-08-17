Londra'daki British Museum'da Değerli Parçalar Kayboldu

Londra'daki British Museum'da çoğu bir depoda tutulan bazı değerli parçaların kaybolmasının ardından bir müze personeli görevden alındı. Güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılırken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Londra'daki "British Museum"da çoğu bir depoda tutulan bazı değerli parçaların kaybolmasının ardından bir müze personeli görevden alındı. Güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılırken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Dünyanın en önemli müzelerinden biri olarak bilinen Londra'daki "British Museum"da alışılmadık bir olay meydana geldi. Yüksek güvenlik tedbirlerinin uygulandığı müzede çoğu bir depoda tutulan altın, mücevher ve yarı değerli taşlardan oluşan bazı parçaların kaybolduğu ya da hasar gördüğü ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, gelişmenin ardından bir müze personeli görevden alınırken müze yönetimi personelle ilgili yasal işlem başlatılacağını açıkladı. Öte yandan, müzedeki güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Polisin başlattığı mali suç soruşturmasında şimdiye dek tutuklanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Müze yönetimi ayrıca bağımsız bir güvenlik incelemesi başlatıldığını duyurdu.

6 milyon kişi ziyaret ediyor

Londra'nın Bloomsbury bölgesinde bulunan "British Museum" her yıl 6 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret ediliyor. Müze, 8 milyon eserden oluşan kalıcı koleksiyonu ile dünyanın en büyük ve en kapsamlı koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. - LONDRA