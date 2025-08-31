Londra'da 'What Will Not Bend, Will Break' Sergisi Açıldı

VİSİON Art Platform Londra'da Soho bölgesinde yer alan galeri mekanında 'What Will Not Bend, Will Break' isimli grup sergisine ev sahipliği yapıyor. 29 Ağustos'ta açılışı gerçekleşen sergi, 10 Eylül'e kadar Londra'da ziyaret edilebilir.

Eğilmeyen Şey, Kırılır doğayı sadece bir arka plan olarak değil, hafızanın aktif ve dönüşen bir öznesi olarak ele alır; tutan, yer değiştiren ve dönüşen bir varlık olarak görülür. Derinleşen ekolojik belirsizlikler ve hızlanan kentleşme bağlamında, sergi doğanın estetik veya işlevsel boyutlarının ötesinde nasıl algılandığını ve bu algıların kültürel ve kişisel hafızayı nasıl aktif biçimde şekil lendirdiğini tartışmaya açar.

Doğa burada romantik bir kaçış olarak değil, zamanın anlatıcısı olarak anlaşılır. Bu bağlamda sergi, doğa ile kent yaşamı arasındaki ilişkimizi sorgulayan bir diyalog başlatır; bilimsel rasyonaliteye ve teknolojik çözümlere her sorunun cevabı olarak duyulan inancın, çevreyle olan etik bağımızı nasıl zayıflattığını ve doğanın yalnızca yönetilip optimize edilecek bir sistem olarak görmeye ittiğini irdeler. Doğayı tabi ya da uzak bir konuma yerleştirmek yerine ekolojik varlığın hala baskın olduğu bölgelerde doğa, kültür ve sanat pratikleri arasındaki karmaşık ilişkiyi ortaya koyar. Bu bağlamlar, doğaya olan hayranlıktan öte; korku ve saygı arasında gidip gelen gerilimli bir etkileşim biçimini açığa çıkarır; bu gerilimler kolektif hafızayı ve günlük deneyimi şekillendirmeye devam eder.

Eğilmeyen Şey, Kırılır doğayla kurduğumuz ilişkiyi yenilenmiş ve bedenlenmiş bir yaklaşımla yeniden değerlendirmeyi amaçlar. Katılımcı sanatçıların fotoğraf, resim, heykel ve mekana özgü yerleştirme gibi farklı medyumlar üzerinden geliştirdikleri pratikleri aracılığıyla sergi; doğayı bizimle birlikte düşünen, hisseden ve hatırlayan bir özne olarak tanıma yollarını araştırıyor.

Sergi Bilgileri:

What Will Not Bend, Will Break

29.08 - 10.09.2025

Sanatçılar: Hannah Kline, Jacqueline Roditi, Lucy XC Liu, Payidar Savaş, Polina Piëch, Sefa Çakır, Sophie Anne Wyth, Tanzer Arığ

Küratör: Senem Çağla Bilgin- Keys

Ziyaret Bilgileri:

Pazartesi-Cuma: 11: 00 - 18: 00

Cumartesi: 11: 00-16: 00

Pazar: Kapalı

Sergi ücretsiz ziyaret edilebilir.

Adres : 36 Great Pulteney St, London W1F 9NS