Londra'da Türkler Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneği Festivalinde Buluştu

Londra'nın başkenti Londra'da Türkler, Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen festivalde bir araya geldi. Festivalde Türk kültürü ve dayanışma vurgusu yapıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkler, Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneğinin, kentin güneyinde düzenlediği festivalde bir araya geldi.

Hounslow ilçesinde düzenlenen festivale, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Seema Malhotra, Hounslow Belediye Başkanı Afzaal Kiani ile çok sayıda siyasi parti temsilcisi ve Belediye Meclisi üyesi katıldı.

Büyükelçi Ertaş, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Batı Londra'da yaşayan Türklerin, düzenlenen festivalle Türk kültürünün derinliğini ve zenginliğini diğer toplumlardan Londralılarla paylaştığını söyledi.

Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneğinin, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gösterdiği dayanışmaya da işaret eden Ertaş, festivale katılımın da İngiltere ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin gücünü gösterdiğini dile getirdi.

Ertaş, "Sizler kültür ve geleneklerimize sahip çıktıkça daha güzel bir gelecek bizi bekliyor. İyi ki sizin gibi vatandaşlarımız var ve kültürümüzü gençlerimize aktarıyor." diye konuştu.

Hounslow'un Feltham ve Heston bölgesi milletvekili Malhotra ise konuşmasında, ilçedeki Türk toplumunun başarılarının mutluluk verici olduğunu kaydederek, "Çoğulculuk, Hounslow'un gücüne güç katıyor. İlçemizde 150'den fazla dil konuşuluyor ve biz bu toplum yapımızla gurur duyuyoruz. Toplumlarımız hem yerel ekonomimize hem de ülke ekonomimize katkı sağlıyor." dedi.

Malhotra, ilçedeki tüm toplulukların, Türkiye'deki depremlerin ardından büyük bir dayanışma sergilediğini de belirterek Türkiye'nin, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için gösterdiği çabaları takdirle karşıladıklarını vurguladı.

Hounslow Belediye Başkanı Kiani de konuşmasında, Türk toplumunun Hounslow'a desteği için teşekkür ederek, "İlçemizdeki Türk toplumu büyüyor ve her alanda ilçemize katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Ertaş ve diğer katılımcılar, festival alanında kurulan stantları dolaştı. Ayrıca festival kapsamında düzenlenen turnuvaların kazananlarına ödülleri, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan tarafından verildi.

Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kral 3. Charles tarafından ziyaret edilmesiyle tanınıyor.