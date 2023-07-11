Londra'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı konseri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Londra'da konser düzenlendi. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen konserde ünlü piyanist Rüya Taner ve saksafon sanatçısı Kürşat Başar sahne aldı. Etkinliğe Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in atadığı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin de katıldı. Konser sonrasında davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla konser verildi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın ev sahipliğinde, KKTC'li ünlü piyanist Rüya Taner ve saksafon sanatçısı Kürşat Başar'ın Büyükelçilik rezidansında verdiği konsere, çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, 25 Nisan'da Afganistan için Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü olarak atadığı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun yanı sıra KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin de yer aldı.

Büyükelçi Ertaş, etkinliğin Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek piyanist Taner ve sanatçı Başar'a konser dolayısıyla teşekkür etti.

İlgiyle dinlenen konser sonrasında davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.