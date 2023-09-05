Özbekistan doğumlu ABD'li piyanist Lola Astanova, Epifoni organizasyonuyla 11 Kasım'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek. Konserde Astanova'ya 11 kişilik bir yaylı topluluğu da eşlik edecek. Astanova, dünyaca ünlü müzisyenlerle birlikte çalışmalar yapmış ve birçok prestijli sahnede konserler vermiştir.

Özbekistan doğumlu ABD'li piyanist Lola Astanova, İstanbul'da konser verecek.

Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre Astanova, Epifoni organizasyonuyla 11 Kasım'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Astanova'ya konserinde 11 kişilik bir yaylı topluluğu da eşlik edecek.

Yer aldığı projelerle Emmy ve Grammy ödüllerine layık görülen ve başta Carnegie Hall olmak üzere dünyanın prestijli sahnelerinde konserler veren sanatçı, dünyaca ünlü besteci, tenor Andrea Bocelli ve çellist Stephan Hauser ile çeşitli çalışmalara imza attı.