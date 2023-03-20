Liseliler köy köy gezip tarihi şahsiyetleri canlandırıyorlar

Bayburt'ta, Dede Korkut, Bamsı Beyrek, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, Şerife Bacı, Şair Celali, Aşık Veysel, Mehmet Akif Ersoy, Saltuk Bey ve Hatice Safiye Ali'nin hayatı bir grup liseli tarafından sahnelenen tiyatro oyunlarıyla köy okullarındaki öğrencilere anlatılıyor.

Bayburt'ta, Dede Korkut, Bamsı Beyrek, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, Şerife Bacı, Şair Celali, Aşık Veysel, Mehmet Akif Ersoy, Saltuk Bey ve Hatice Safiye Ali'nin hayatı bir grup liseli tarafından sahnelenen tiyatro oyunlarıyla köy okullarındaki öğrencilere anlatılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin ülkenin medeniyet birikimini ve bu birikimin köşe taşları olan öncü şahsiyetleri tanıyıp anlamalarına katkıda bulunmak amacıyla " Dede Korkut'un Torunları Medeniyetin İzinde Projesi"ni başlattı.

Bu kapsamda, 5 liseden 10 öğrenci 3 ay eğitim alarak canlandıracakları tarihi şahsiyetler için hazırlandı.

Eski dönemlere ait kostüm giyen liseliler, öğretmenleri nezaretinde köylerdeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri için oyunlar sahneliyor.

Bugüne kadar 8 köy okulunda yüzlerce öğrenci karşısına çıkan tiyatro ekibi, daha sonra merkeze bağlı tüm ortaokullarda sahne almayı hedefliyor.

"Gelecek yıllarda inşallah farklı şahsiyetleri de bu kapsama dahil edeceğiz"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Muammer Şimşek, AA muhabirine, Dede Korkut'tan Bamsı Beyrek'e, Şerife Bacı'dan Hatice Safiye Ali'ye, Kanuni Sultan Süleyman'dan Yavuz Sultan Selim'e, Şair Celali ve Aşık Veysel'e kadar 10 tarihi şahsiyetin hayatını anlattıklarını söyledi.

Gelecek yıllarda farklı isimleri de bu kapsama dahil edeceklerini belirten Şimşek, öğrencilerin bir dönem boyunca öğretmenleriyle çalıştığını, gerek kostümleri gerek anlatımlarıyla etkili gösteriler sunduğunu anlattı.

Şimşek, ekibin sabah ve öğle olmak üzere günde iki köy okulunda etkinlik yaptığını ifade ederek, "Tüm öğrencilerimizin, tarihe yön veren şahsiyetlerimizi belleklerine yerleştirilmesi hem de biriktirdiğimiz medeniyetimizde kimlerin etkisi olduğunu öğrenmeleri için gayret sarf ediyoruz. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

"Kendimi adeta Mehmet Akif Ersoy olarak hissettim"

Lise öğrencisi Emirhan Aktürk, canlandırdığı Mehmet Akif Ersoy'u en güzel şekilde tanıtmak için çabaladığını söyledi.

Ortaokul öğrencilerinin tarih bilgisini eğlenceli bir şekilde geliştirmeye çalıştıklarını aktaran Aktürk, "Öğretmenimiz 'Mehmet Akif Ersoy'u kim oynamak ister?' deyince 'Ben alırım' dedim. Metni aldım, okudum, heyecanlandım. Öğrencilerin karşısına çıkınca kendimi adeta Mehmet Akif Ersoy olarak hissettim. İstiklal Marşı'nı yazarak Türkiye'ye marş hediye etmiş bir ismi canlandırmak gurur verici." diye konuştu.

Dede Korkut'u canlandıran Furkan Erdoğan da severek ve yaşayarak anlattığı rolüyle öğrencileri bilgilendirirken kendisinin de Dede Korkut hakkında yeni şeyler öğrendiğini kaydetti.

Öğrencilerden Hanzede Irmak ise köy köy dolaşıp Şerife Bacı'yı canlandırdığını belirterek, çocuklardan aldıkları enerjinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.