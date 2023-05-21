Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Liseli Gençler Gençlik Haftasında Buluştu

Liseli Gençler Gençlik Haftasında Buluştu

Kültür Sanat Haberleri

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası münasebetiyle, liseli gençlerle buluştu. Programda, ödüllü bilgi yarışması, musiki dinletisi, kaligrafi ve ok atma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası münasebetiyle, liseli gençlerle buluştu.

Programda, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından 'Sahabe Hatıraları' adlı kitaptan, ödüllü bilgi yarışması yapıldı. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleşen musiki dinletisinin ardından, kaligrafi ve ok atma etkinlikleri ile devam eden program, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlarından 'Hadislerle O' nu Anlamak', 'Peygamberimizin Hayatı', 'Geçerken Dergisi' ve kitap ayracı gibi çeşitli hediyelerin takdimi ve ikramlarla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Gençlik Haftası Karahisar Gençlik Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title