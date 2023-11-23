Lise Öğrencilerinin Kısa Film Galası CernModern'de Gerçekleştirildi

Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü atölyesinde eğitim alan lise öğrencilerinin hazırladığı kısa filmlerin galası Ankara CerModern'de yapıldı. Öğrencilerin kendi hikayelerini anlattığı filmler, Z kuşağını tanımak isteyenler için iyi bir kaynak olarak değerlendirildi.

Lise öğrencilerinin ürettiği kısa filmlerin galası CernModern'de gerçekleştirildi

ANKARA - Lise öğrencilerinin Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü atölyesinden aldığı eğitimle hazırladıkları kısa filmlerin galası gerçekleştirildi.

Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü yıl boyunca düzenledikleri "Kısa Film Senaryo ve Çekim" atölyeleri aracığıyla Ankara'da bulunan Deli Bilim Sanat Okulları, Maya Okulları, Özel Arı Okulları, TED Ankara Koleji ve Tevfik Fikret Lisesi öğrencilerine eğitimler verdi. Öğrencilerin aldığı eğitimler sonrasında üretilen kısa filmler "Kendi Hikayesinin Kahramanı Z Kuşağı Film Galası" başlığıyla Ankara CerModern'de izleyiciyle buluştu.

"Öğrenciler, kendi perspektiflerinden bir filmin senaryosunu tasarladılar"

Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, öğrencilerin hazırladığı kısa filmlere ilişkin İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Uslu, akademik olarak çocukları yetkin hale getirmeye çalıştıklarını ve teoriyi pratikle birleştirmeyi önemsediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Lise öğrencilerimizi bölümümüzle buluştururken klasik yöntemler yerine bölümümüzde ne yaptığımızı, onları parçası kılmak suretiyle göstermeyi tercih ettik. Aynı zamanda da kendi başarılarını, gerçekleştirmek istedikleri kendi hikayelerinin nereye evrileceğini görsel iletişimin imkanlarıyla ortaya koyabilmeyi onlara sunduk. Öğrenciler, burada kendi perspektiflerinden bir filmin senaryosunu tasarladılar, temasını buldular. Kurgusunu ve çekimlerini yaptılar. Kendi afişlerini de tasarladılar. Bir iletişim fikrinin somut yansıması olacak boyutlarda birini ortaya koydular. Ankara liseleri bazında imkanlarımız nispetinde birçok liseye ulaşmaya devam edip, iletişimin gücünü onlarla tercihlerini yapmadan buluşturup aynı zamanda bu iletişim perspektifinde kendilerinin neler üretebileceğini önceden onlara fark ettirmeyi düşünüyoruz."

"Z kuşağını tanımak için de iyi bir kaynak olduğunu düşünüyorum"

Prof. Dr. Uslu, "Kendi Hikayesinin Kahramanı Z Kuşağı Film Galası" başlığı altında birçok kısa film bulunduğuna dikkati çekerek, "Her lise kendi temasını seçti. Gelecek kaygısından toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar çeşitli sosyal konularda filmlerle karşılaşacağız. Hepsi kendi hikayesini kendi gözünden anlattı. Bunlar amatör ruhla çekilmiş olmakla birlikte son derece hakiki filmler. Z kuşağını anlamak isteyenler adına onların ürünleri üzerinden bu perspektiflerini görmek, Z kuşağını tanımak için de iyi bir kaynak olduğunu düşünüyorum" dedi.

CernModern'de gerçekleştirilen kısa film galasına Çankaya Üniversitesi akademisyenleri, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı. Kısa film gösterisi öncesinde ise Grup Çankaya Trio tarafından kısa konser verildi.