Lise öğrencileri depremzedeler için çevrim içi müzayede düzenleyecek

Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri deprem bölgesine konteyner desteği sağlamak amacıyla çevrim içi müzayede düzenleyecek.

Yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilecek müzayedede, Hikmet Barutçugil'in barut ebruları ile bir öğretmen ve 16 öğrencinin yaptığı 35 eser satışa sunulacak.

Müzayede, Aylin Şengün Taşçı'nın sunumuyla Bidsee uygulaması üzerinden 6 Haziran'da yapılacak.