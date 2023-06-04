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Lise öğrencileri depremzedeler için çevrim içi müzayede düzenleyecek

Lise öğrencileri depremzedeler için çevrim içi müzayede düzenleyecek

Kültür Sanat Haberleri

Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri deprem bölgesine konteyner desteği sağlamak amacıyla çevrim içi müzayede düzenleyecek.

Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri deprem bölgesine konteyner desteği sağlamak amacıyla çevrim içi müzayede düzenleyecek.

Yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilecek müzayedede, Hikmet Barutçugil'in barut ebruları ile bir öğretmen ve 16 öğrencinin yaptığı 35 eser satışa sunulacak.

Müzayede, Aylin Şengün Taşçı'nın sunumuyla Bidsee uygulaması üzerinden 6 Haziran'da yapılacak.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Kültür Sanat

Hikmet Barutçugil Bağcılar Kültür Sanat Haberler

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